Nekateri trgovci iz svoje ponudbe začasno umikajo izdelke Košakov

Ljubljana, 21. decembra - V Sparu Slovenija so na podlagi nedavnih medijskih objav o dogajanju v mariborski klavnici Košaki TMI in uvedenega inšpekcijskega pregleda s strani uprave za varno hrano začasno umaknili izdelke tega dobavitelja iz svoje ponudbe. Dobavo izdelkov Košakov so začasno prekinili tudi v Hoferju.