Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 25. decembra - Pri Beletrini so izdali delo Katje Mihurko Poniž z naslovom Od lastnega glasu do lastne sobe: Literarne ustvarjalke od začetkov do modernizma, pri založbi Škuc pa pesniško zbirko Nataše Velikonja Prostor sred križišč. Pri novomeški založbi Goga je izšel zgodovinski roman litovske pisateljice Kristine Sabaliauskaite Petrova imperatorica.