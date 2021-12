Muzikal o Diani na Broadwayu ukinili po petih tednih

New York, 22. decembra - Muzikal o življenju princese Diane so na newyorškem Broadwayu ukinili po manj kot petih tednih prikazovanja. Delo pripoveduje o več desetletjih Dianinega življenja, od srečanja z britanskim prestolonaslednikom, princem Charlesom v poznih 70. letih prejšnjega stoletja do Dianine smrti v Parizu leta 1997.