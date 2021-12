Ob prelomu leta: Upadanje brezposelnosti naj bi se nadaljevalo, izzivi ostajajo

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 23. decembra - Slovenija ob prelomu leta beleži izjemno ugodne številke na trgu dela, za njimi pa se skrivajo tudi izzivi, od dolgotrajne brezposelnosti in pomanjkanja kadra do negotovih oblik dela. Novoletnih želja sindikatov in delodajalcev zato ne manjka, med njimi sta socialni dialog in razbremenitev plač. Brezposelnost naj bi sicer v prihodnje še upadala.