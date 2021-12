V celjskem mestnem parku urejajo proge za smučarski tek

Celje, 21. decembra - V celjskem mestnem parku že nekaj dni zasnežujejo površine, kjer načrtujejo ureditev proge za smučarski tek in sankališča. V ta namen so med drugim nabavili nova snežna topova. Investicija v novo opremo za zasneževanje je ocenjena na približno 80.000 evrov, so sporočili s celjske občine.