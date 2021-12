V Splošni bolnišnici Novo mesto svet zavoda v novi sestavi

Novo mesto, 21. decembra - V Splošni bolnišnici Novo mesto se je na ponedeljkovi seji konstituiral nov svet zavoda. Za predsednico sveta s štiriletnim mandatom so člani izvolili Vido Čadonič Špelič. Člani sveta so obravnavali tudi kratko informacijo o poslovanju s poudarkom na obvladovanju epidemije covida-19, so sporočili iz bolnišnice.