Brežice vnovič s predlogom za dodelitev statusa mestne občine

Brežice, 21. decembra - V Občini Brežice so se po jesenskem neuspešnem poskusu, da bi dobili status mestne občine, vnovič lotili tega podviga. Poslanec Danijel Krivec (SDS) je namreč na občinsko pobudo vložil predlog novele zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki naj bi jim to omogočil, so danes sporočili z brežiške občine.