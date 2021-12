Čezmejno območje Karavank obogatile tri literarne pohodniške poti

Kranj/Celovec, 21. decembra - Gorenjski glas, Mohorjeva družba v Celovcu in celovško podjetje Xamoom zaključujejo tri leta in pol trajajoč čezmejni projekt Smart Tourist, namenjen promociji kulturne in naravne dediščine območja Karavank. V okviru projekta je izšlo več časopisnih prilog in knjig, nastale pa so tudi tri literarne pohodniške poti in turistični produkti.

Kot so na današnji spletni novinarski konferenci ob zaključku projekta povedali sodelujoči, so morali projekt podaljšati za pol leta, ker zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov izvedba nekaterih aktivnosti določen čas ni bila možna. Sedaj pa so uspeli izvesti vse zastavljene cilje.

Izdali so deset časopisnih prilog v slovenskem in dve v nemškem jeziku ter izdali dve dvojezični knjigi, devet knjig v slovenščini ter osem v nemščini. Vse se je izšlo tudi v digitalni obliki. Poleg tega so oblikovali tri literarne pohodniške poti in pripravili spremljajočo mobilno aplikacijo. Uredili so tudi spletno stran in razvili pet čezmejnih turističnih projektov.

Vse aktivnosti so bile usmerjene v uveljavitev čezmejnega območja Karavank s predstavitvijo naravnih in kulturnih znamenitosti območja. Krajinsko raznolika gorska veriga med Slovenijo in Avstrijo je na obeh straneh navdihnila številne literarne ustvarjalce. Zato so prav literaturi dali osrednje mesto pri oblikovanju pohodnih poti in edinstvenih turističnih produktov.

Kot je izpostavil direktor Mohorjeve družbe Karl Hren, je poznavanje čezmejne regije precej omejeno. Zato je bil projekt v prvi vrsti namenjen osveščanju lokalnega prebivalstva o privlačnosti sosednje, pa tudi domače regije.

Na avstrijski strani se celo domačini sami premalo zavedajo bogastva tega območja, je prepričan Hren. Kot je pojasnil, je bila ta regija skozi številna desetletja zapostavljena, kar se je na avstrijski strani povezovalo z narodnostnim vprašanjem. Zavedanje, da iz regije prihaja več pomembnih literatov, pa povečujejo samozavest in ponos prebivalcev.

Na avstrijski strani so v okviru projekta začrtali dve literarni pohodniški poti. Enosmerna pot Komelj-Strojna je dolga šest kilometrov in poteka po malo znanem območju. Enostavna pot je opremljena z 12 info točkami, kjer se pohodnik s pomočjo aplikacije v slovenščini ali nemščini seznani s konkretnimi vsebinami območja.

Tudi devetkilometrska krožna pot okoli Železne Kaple je opremljena z 12 točkami. Povezuje znamenite kapliške literate z naravno in kulturno dediščino območja ter nudi lepe razgledne točke. Je pa s 600 do 700 metri višinske razlike nekoliko bolj naporna od prve poti.

Na slovenski strani Karavank so se osredotočili na literarno pot, ki vodi po vaseh pod Stolom, ki so bile rojstni kraj več priznanih slovenskih literatov. Sedemkilometrska pot z devetimi infotočkami se začne v Vrbi pri rojstni hiši Franceta Prešerna in nadaljuje mimo čebelnjaka Antona Janše in rojstnih hiš Frana Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna nazaj v Vrbo.

Kot je pojasnil Grega Flajnik iz Gorenjskega glasa, je pot obogatena tudi s pesmimi domačega kantavtorja Aleksandra Mežka. Služi pa tudi kot osnova za razvoj dvodnevnega turističnega paketa, ki je nadgrajen s pohodom od Begunj do Radovljice, ki je mesto Antona Tomaža Linharta.

Partnerji v projektu računajo, da se bo projekt lahko nadaljeval, rasel in razvijal tudi v prihodnje. Hren je povedal, da je bil to en redkih projektov tega programskega obdobja, v katerega je bila vključena tudi slovenska manjšina. Novi program Interreg Slovenija - Avstrija pa naj bi bil projektom, ki se osredotočajo na turizem, kulturno in izobraževanje, tudi v manjšinskem jeziku, bolj naklonjen.