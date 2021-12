Sojenje doktorju Oskarju se na novogoriškem okrožnem sodišču počasi zaključuje

Nova Gorica, 21. decembra - Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se je danes nadaljevala glavna obravnava zoper 64-letnega Hrvata Franja Keleminovića, t. i. doktorja Oskarja. Tožilstvo mu očita mazaštvo in oderuštvo, vendar obtoženi trdi, da to ne drži. Danes so prebirali izjave ljudi, ki jim je po njihovih besedah doktor Oskar pomagal do ponovnega zdravja in boljšega počutja.