Maribor, 21. decembra - Devet dni pred snežno kontrolo se je Maribor končno prebudil ob streljanju snežnih topov. Potem ko so bile to zimo vse vremenske napovedi na spodnji poseki proge za 58. Zlato lisico napačne, so imele vsaj v odločilnem trenutku prav, opolnoči se je dovolj ohladilo, da se je 60 avtomatskih snežnih topov ob progi vključilo.