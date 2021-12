Okužbe z različico omikron potrjene v skoraj vseh slovenskih regijah

Ljubljana, 21. decembra - Okužbe z novo koronavirusno različico omikron, skupno 51, so do danes zjutraj potrdili v vseh slovenskih regijah, razen v goriški. Epidemiologi ob tem zaznavajo lokalne prenosa, kar pomeni, da so z omikronom okužene osebe, ki niso potovale in niso bile v stiku z osebo, ki bi pripotovala iz tujine, je povedal Mario Fafangel z NIJZ.