Mednarodna šola v Mariboru zbira informativne prijave za vpis

Maribor, 21. decembra - V Mariboru nameravajo prihodnje leto zagnati prvo mednarodno šolo v mestu, zato do konca januarja zbirajo informativne prijave šolarjev in učiteljev. Izobraževanje v angleškem jeziku bodo izvajali za otroke od 3. do 19. leta starosti po programu IB na Osnovni šoli Leona Štuklja in II. gimnaziji Maribor.