V Sloveniji se pesticidi pojavljajo v zadrževalnikih na severovzhodu

Ljubljana, 21. decembra - Podatki monitoringa kakovosti jezer v Sloveniji so pokazali obremenitev s pesticidi v zadrževalnikih severovzhodne Slovenije. Zaradi pesticidov sta v zmernem stanju zadrževalnika Ledavsko in Gajševsko jezero, medtem ko obe naravni jezeri, Blejsko in Bohinjsko, s pesticidi nista obremenjeni, so danes sporočili z Arsa.