36-letni Ljubljančan grozil mimoidočim

Ljubljana, 21. decembra - Ljubljanske policiste so v ponedeljek okoli 17. ure obvestili, da v centru Ljubljane nekdo nadleguje mimoidoče, od njih zahteva plačilo pijače in podobno ter tudi grozi z ostrim predmetom, s katerim je poškodoval tri ljudi. Policisti so 36-letnemu Ljubljančanu odvzeli prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.