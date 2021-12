V CD začeli predvajati filme z letošnjega Liffa

Ljubljana, 25. decembra - V Cankarjevem domu (CD) so začeli predvajati izbrane filme z letošnjega 32. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe). Občinstvo bo lahko do 10. februarja videlo sedem filmov s festivala, ki vsako leto prikaže manj znane in redkeje predvajane produkcije v slovenskih kinematografih. Prvi film so Nebesa Srdjana Dragojevića.