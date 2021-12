V ljubljanski Drami predstava o življenjski poti brez naukov

Ljubljana, 21. decembra - Na Velikem odru SNG Drama Ljubljana bo v četrtek premiera igre pisatelja in dramatika Milana Kundere Jacques in njegov gospodar v režiji Doriana Šilca Petka. Po besedah dramaturginje Staše Prah uprizoritev gledalca postavi na pot in ga "skozi negativno zgodbo brez morale ali nauka sooči s stanjem duha, ki je, kakršno je, ker je takšno od zmeraj".