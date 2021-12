V NHL le ena tekma, zaradi covida-19 predčasen božični premor

Dallas, 21. decembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči zaradi težav s covidom-19 odigrali le eno tekmo, in sicer so Dallas Stars s 7:4 ugnali Minnesoto Wild. Prav zaradi težav z okužbami pa so se v ligi odločili, da bodo božični premor začeli dva dni prej, kot je bilo predvideno.