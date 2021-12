V elitni angleški ligi veliko število okužb s covidom-19

London, 21. decembra - V elitni angleški nogometni ligi so v ponedeljek objavili, da so prejšnji teden zabeležili rekordno število okužb s covidom-19. V 20 prvoligaših je bilo pozitivnih 90 testov igralcev, članov strokovnih štabov in drugega pomožnega osebja po klubih, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.