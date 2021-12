Glasovanje o interpelaciji Hojsa: 44 za, 37 proti

Ljubljana, 21. decembra - Na glasovanju o interpelaciji ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa je njegov odhod podprlo 44 poslancev LMŠ, SD, Levice, SAB, NeP in Ivan Hršak iz DeSUS. Za razrešitev bi morali predlagatelji zbrati 46 glasov. 37 poslancev SDS, SMC in NSi je bilo proti. Poslancev SNS in narodnosti ob glasovanju ni bilo v dvorani. Robert Polnar se je vzdržal.