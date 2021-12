Newyorške borze končale v rdečem

New York, 20. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelje skrbi širjenje različice omikron, poleg tega pa je demokratski senator Joe Manchin v nedeljo zavrnil podporo predlogu zakona o povečanju porabe za socialo in okolje in s tem zadal hud udarec agendi predsednika Joeja Bidna, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.