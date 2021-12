Šola za podčastnike praznovala 30-letnico delovanja

Maribor, 20. decembra - V mariborski Kadetnici je danes potekala slovesnost ob 30-letnici Šole za podčastnike ter podelitvi čina vodnik 44 kandidatom 37. generacije. Slavnostni govornik minister za obrambo Matej Tonin je v govoru poudaril, da so podčastniki in podčastnice srce in hrbtenica Slovenske vojske, so sporočili z ministrstva za obrambo.