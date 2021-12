Na prvi zimski dan bo snežilo le v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem

Ljubljana, 21. decembra - Z današnjim dnem se bo začela koledarska zima. Na severu in severovzhodu bo ostalo pretežno jasno, od jugozahoda pa se bo postopno pooblačilo. Predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bodo popoldne in zvečer rahle padavine, v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem kot rahel sneg, napovedujejo vremenoslovci.