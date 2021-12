Pred DZ platno s pročeljem DZ z liki posebnih policijskih enot

Ljubljana, 20. decembra - Pred DZ so danes v organizaciji ZRC SAZU postavili platno s pročeljem DZ z liki posebnih policijskih enot. Gre za del projekta Paviljon demokracije, pri katerem sodeluje tudi inštitut za kulturne in spominske študije, tema projekta je povezava med umetnostjo ter civilnodružbenimi gibanji od 80. let 20. stoletja do danes, so zapisali na Twitterju.