Ukrajina, Poljska in Litva za več sankcij proti Rusiji

Kijev, 20. decembra - Ukrajina, Poljska in Litva so danes pozvale k več zahodnim sankcijam proti Rusiji, ki s kopičenjem svojih sil ob meji z Ukrajino sproža zaskrbljenost pred napadom. Poljski predsednik Andrzej Duda in njegov litovski kolega Gitanas Nauseda sta v znak podpore obiskala Ukrajino in se srečala z njenim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.