Poziv lastnikom zemljišč ob vodotokih k čiščenju brežin

Ljubljana, 22. decembra - Direkcija za vode je lastnike zemljišč ob vodotokih, razen ob morju, večjih jezerih in rekah, pozvala k čiščenju brežin z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti. Pozvala jih je k rednemu odstranjevanju zarasti, odpadlega listja, odpadkov in drugih odvrženih predmetov, kar so dolžni zagotavljati tudi po zakonu o vodah.