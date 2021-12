Praznični čas je lahko tudi cenovno ugoden, ekološki in trajnosten

Ljubljana, 22. decembra - Božično-novoletni prazniki so pred vrati, z njimi pa vsako leto pride tudi čas nakupov, obdarovanj in okraševanj. A se da ta čas preživeti tudi cenovno ugodno, ekološko in predvsem trajnostno, kar je v današnjem času še posebej pomembno, je prepričana Alenka Kreč Bricelj iz kulturnega ekološkega društva Smetumet.