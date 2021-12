Belorusija obsodila napad na svojega diplomata v Londonu

London/Minsk, 20. decembra - V bližini beloruskega veleposlaništva v Londonu se je v nedeljo zgodil napad na več beloruskih diplomatskih predstavnikov, od katerih je bil eden poškodovan. Na beloruskem zunanjem ministrstvu so napad danes obsodili in dejali, da so bili osumljenci nasprotniki režima. Londonska policija je v povezavi z dogodkom aretirala moškega.