Razlaščenim vlagateljem v bančni sanaciji odškodnine do marca 2022

Ljubljana, 20. decembra - Državno odvetništvo mora dosojene odškodnine razlaščenim vlagateljem v podrejene obveznice in delnice bank iz časa sanacije bank leta 2013 izplačati v treh mesecih od pravnomočnosti sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), to je do 14. marca 2022, so za STA pojasnili na državnem odvetništvu.