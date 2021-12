Oktobra so gospodinjstva za elektronske komunikacije v povprečju namenila 80 evrov

Ljubljana, 21. decembra - Oktobra so izdatki za vse elektronske komunikacije, vključno z mobilno telefonijo, za slabo polovico vprašanih v gospodinjstvih znašali med 31 in 80 evri, je pokazala raziskava Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos). Oktobrski izdatki za elektronske komunikacijske storitve so v povprečju sicer znašali 80,71 evra na gospodinjstvo.