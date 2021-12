Članice EU potrdile stališče glede odpornosti kritične infrastrukture

Bruselj, 20. decembra - Države članice EU so danes sprejele pogajalsko stališče glede osnutka direktive o odpornosti kritičnih subjektov. Namen tega instrumenta je zmanjšati ranljivosti in okrepiti odpornost kritične infrastrukture in sistemov med drugim na področju energetike, prometa in zdravja. Sprejeto stališče sedaj omogoča začetek pogajanj z Evropskim parlamentom.