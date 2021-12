V javni razpravi več predlogov načrtov upravljanja voda

Ljubljana, 20. decembra - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo dalo predloga načrtov upravljanja voda za območje Donave in za območje Jadranskega morja za obdobje 2022-2027 ter predlog dopolnjenega programa ukrepov upravljanja voda. Kot so sporočili z ministrstva, bodo pripombe in predloge zbirali do 16. junija 2022.