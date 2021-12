Na prvo nočno cepljenje proti covidu-19 večinoma po poživitvene odmerke cepiva

Ljubljana/Maribor/Brežice/Novo mesto/Golnik/Postojna/Celje/Nova Gorica/Slovenj Gradec, 20. decembra - V določenih zdravstvenih ustanovah je minulo noč med 20. in 8. uro potekala prva nočna akcija cepljenja v okviru nacionalne kampanje Dnevi cepljenja. Ljudje so ponoči večinoma prihajali po tretje oz. poživitvene odmerke cepiva proti covidu-19, prve odmerke je prejelo zgolj nekaj oseb, so za STA sporočili iz več zdravstvenih ustanov po državi.