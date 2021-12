Tudi na newyorških borzah panika zaradi omikrona

New York, 20. decembra - Newyorške borze so se podobno kot ostale pomembnejše po svetu danes obarvale rdeče. Vlagatelje skrbi širjenje nove različice koronavirusa omikron, zaradi česar številne države že zaostrujejo ukrepe, to pa se odraža na gospodarstvu. Panika se po poročanju tujih agencij pozna tudi na naftnem trgu, kjer so cene upadle za okoli pet odstotkov.