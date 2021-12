Veliko Britanijo pesti pomanjkanje božičkov

London, 20. decembra - Dejavnosti za božičke so trenutno na vrhuncu sezone, a v Veliki Britaniji to letos ni tako enostavno, saj delovne sile - tudi zaradi s covidom povezanih razlogov - primanjkuje. Praznina je obenem ustvarila priložnost za dober zaslužek. Urne postavke za poklicne božičke so se po poročanju britanskih medijev ponekod celo več kot potrojile.