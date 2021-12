Vreme: Pretežno jasno

V torek se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severu in severovzhodu bo ostalo pretežno jasno. Predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bodo popoldne in zvečer rahle padavine, v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem kot rahel sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju od 4 do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo v gorah in ponekod na severu in vzhodu še pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. S severnimi vetrovi k nam v višinah doteka hladnejši in precej suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V torek bo v krajih severno od nas še pretežno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo.