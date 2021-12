V Egiptu za pet let zaprli vodjo revolucije Abdela Fataha

Kairo, 20. decembra - Vodilna osebnost egiptovske revolucije iz leta 2011 Ala Abdel Fatah, njegov odvetnik Mohamed al Baker in bloger Mohamed "Oxygen" Ibrahim so bili danes na sojenju v Kairu obsojeni zaradi širjenja lažnih novic. Sodišče je Fataha obsodilo na pet let, druga dva pa na štiri leta zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.