Komisija začela izvajati pobudo pakta za podeželje

Bruselj, 20. decembra - Evropska komisija je danes začela izvajati pobudo pakta za podeželje, katerega namen je spodbuditi javne organe in zainteresirane strani k ukrepanju v zvezi s potrebami in težnjami podeželskih skupnosti. Zainteresirane strani se lahko pridružijo paktu ter izmenjajo mnenja o njegovem izvajanju in razvoju do junija 2022.