ECDC: Omikron potrjen v 28 evropskih državah, doslej še brez smrtnih žrtev

Stockholm, 20. decembra - Od minulega četrtka do nedelje so v evropskih državah potrdili še nekaj več kot 1500 novih primerov koronavirusne različice omikron, skupaj v 28 državah že 4691, je danes sporočil Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni. Smrtnega primera med okuženimi s to različico, ki je denimo v Veliki Britaniji že prevladujoča, še niso zabeležili.