Slovenska ustava je stara natanko 30 let

Ljubljana, 23. decembra - Mineva natanko 30 let od sprejema ustave samostojne Slovenije. Temeljni in najvišji splošni pravni akt je tedanja skupščina sprejela 23. decembra 1991 in je pomenil osamosvojitev Slovenije od Jugoslavije tudi v pravnem smislu. Obletnico sprejema ustave so na ustavnem sodišču sicer obeležili že pred enim tednom s slavnostno sejo.