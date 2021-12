Mesec industrije: Znanje in kadri ključnega pomena za razvoj slovenske industrije

Ljubljana, 20. decembra - Izobražen kader, znanje in stabilnost poslovnega okolja so ključni za nadaljnji razvoj slovenske industrije in s tem za preskok v boljši položaj v globalnem gospodarstvu. Ob tem pa potrebujemo še boljše sodelovanje gospodarstva in znanosti ter več naložb v znanje, je ključno sporočilo današnjega zaključnega dogodka letošnjega meseca industrije.