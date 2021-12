Članice EU prižgale zeleno luč prožnejšim pravilom o najemu tovornjakov

Bruselj, 20. decembra - Svet EU, v katerem so zastopane države članice EU, je danes prižgal zeleno luč revidiranim pravilom za uporabo najetih cestnih vozil za prevoz blaga. Omogočila bodo večjo prožnost pri najemu vozil, ki so običajno tudi novejša in okolju prijaznejša, kar bo pripomoglo k doseganju podnebnih ciljev EU, so sporočili v Bruslju.