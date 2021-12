V Avstriji v veljavi nov, strožji režim vstopa v državo

Dunaj, 20. decembra - V Avstriji od danes velja nov režim vstopa v državo. Ob vstopu morajo vsi potniki predložiti dokaz, da so bili cepljeni proti covidu-19 oziroma so ga preboleli, ter negativni izvid testa PCR. Testa PCR ne potrebujejo le tisti, ki so dobili poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, in sicer od prvega dne dalje.