Zanardi med prazniki v domači oskrbi

Milano, 20. decembra - Nekdanji dirkač in paraolimpijec Alex Zanardi, ki se je lani hudo poškodoval v nesreči z ročnim kolesom, bo med božičnimi in novoletnimi prazniki nekaj tednov preživel v domačem okolju, poročata agenciji dpa in AFP. Italijanski športnik sicer zaradi posledic padca in poškodb glave že leto dni okreva v bolnišnici.