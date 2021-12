Rokopis Malega princa leta 2022 prvič na razstavi v Franciji

Ljubljana, 21. decembra - Rokopis Malega princa bo od februarja do junija 2022 prvič na ogled v Franciji po zaslugi pariškega Muzeja dekorativnih umetnosti. Francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupery je Malega princa napisal leta 1942, medtem ko je bil v izgnanstvu v New Yorku. Rokopis do danes ni nikoli zapustil ZDA.