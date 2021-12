Predlagatelji interpelacije nad Hojsa z vrsto očitkov

Ljubljana, 20. decembra - Predlagatelji interpelacije iz vrst opozicijskih LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP so na današnji seji nanizali vrsto očitkov na račun ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Med drugim mu očitajo kadrovanje v policiji in njeno politizacijo, odgovornost za povečevanje represije v državi, pa tudi nesprejemljivo in žaljivo retoriko.