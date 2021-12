Tottenham končal nastope v Evropi, Uefa zmago dodelila Rennesu

Nyon, 20. decembra - Nogometaši Tottenhama so končali nastope v evropskem tekmovanju to sezono, potem ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) danes za zeleno mizo registrirala njihovo zadnjo tekmo proti vodilnemu Rennesu s 3:0 za francosko ekipo. Kot je potrdila Uefa, so Spurs ostali brez tekme 9. decembra zaradi prevelikega števila okužb s covidom-19 v ekipi.