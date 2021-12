Dubajsko letališče prvič od izbruha pandemije na polnih obratih

Dubaj, 20. decembra - Letališče v Dubaju, eno najbolj prometnih svetovnih letališč, prvič po izbruhu pandemije covida-19 marca lani polno obratuje, so sporočile oblasti. Do odprtja vseh delov letališča sicer prihaja v času porasta okužb v Združenih arabskih emiratih in bojaznijo pred novo različico koronavirusa omikron.