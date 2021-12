Anamarija Lampič: Glavni cilj so OI, temu je vse podrejeno

Ljubljana, 20. decembra - Anamarija Lampič in Eva Urevc sta v nedeljo v Dresdnu kljub padcu zasedli tretje mesto na ekipnem sprintu za svetovni pokal smučarskih tekačic. Lampičeva je bila dan prej tretja posamično, Urevčeva pa šesta. To je bila zadnja tekma pred novoletno turnejo, ki se bo začela 28. in 29. decembra v švicarskem Lenzerheideju.