Ob prelomu leta: Cene nepremičnin ob nezadostni ponudbi poskočile

pripravil Jure Bernard

Ljubljana, 31. decembra - Cene stanovanjskih nepremičnin so se po marčevski ponovni oživitvi nepremičninskega trga pospešeno zvišale. Ponudba ne more zadostiti povpraševanju, ki ga spodbujajo razmere nizkih obrestih mer in dostopnost posojil. Geodetska uprava pravi, da zaustavitve rasti cen ni pričakovati, dokler ponudba novih stanovanj ne bo presegla povpraševanja.