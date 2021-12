Sviz pred izredno sejo DZ ponovno poziva k zavrnitvi spreminjanja sestave svetov zavodov

Ljubljana, 20. decembra - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pred sredino izredno sejo DZ, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ponovno poziva poslance k zavrnitvi spreminjanja členov glede sestave svetov zavodov in napredovanja pomočnikov vzgojiteljev, so sporočili iz sindikata.